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Прогноз: рост экспорта Китая слабо замедлился в июне
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Прогноз: рост экспорта Китая слабо замедлился в июне 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Рост экспорта Китая, как прогнозируется, в июне лишь незначительно охладился, что, возможно, приведет к росту торгового профицита с Соединенными Штатами и протестирует намерения Пекина по противостоянию в торговых трениях с Вашингтоном, передает Reuters.
Администрация Трампа во вторник подняла ставки в своем торговом споре с Китаем, заявив, что намерена ввести дополнительные 10%-ные тарифы на китайский импорт на $200 млрд, включая потребительские товары. Последний шаг Вашингтона был предпринят только через несколько дней после того, как он наложил 25%-ные тарифы на импорт товаров из Китая на $34 млрдТем не менее, учитывая, что последний раунд ответных тарифов вступил в силу только 6 июля, на сегодняшний день это мало повлияло на поставки из Китая. "В целом, влияние первого раунда тарифа на торговлю должно иметь очень ограниченное влияние на экспорт Китая в США с максимальной потерей в размере $5 млрд", — написала главный экономист Natixis Asia Research Алисия Гарсия Эрреро. Это мнение поддержал опрос Reuters от 39 экономистов, в котором прогнозируется рост китайского экспорта на 10% в годовом исчислении в июне, что немного меньше 12,6% в мае.
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