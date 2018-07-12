Экономисты улучшили прогноз роста экономики Китая

EPA/ADRIAN BRADSHAW

Как полагают специалисты, сокращение доли заемных средств и борьба с загрязнением будут иметь меньшее влияние на китайскую экономику, чем ожидалось первоначально.

Опрос, проведенный Reuters среди 76 экономистов, показывают, что ВВП Китая вырастет на 6,6%, тогда как в апреле прогнозировался рост на 6,5%, причем самые последние прогнозы говорили о росте примерно на 6,3-6,9%.

Если прогноз сбудется, это будет сигнализировать о замедлении с роста на 6,9% в прошлом году, но совпадет с целью правительства КНР, которая предполагает рост на 6,5%.