Экономисты улучшили прогноз роста экономики Китая 

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Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Аналитики неожиданно улучшили прогнозы роста экономики Китая в 2018 году на фоне эскалации торговой войны Пекина с Соединенными Штатами, передает Reuters.
Как полагают специалисты, сокращение доли заемных средств и борьба с загрязнением будут иметь меньшее влияние на китайскую экономику, чем ожидалось первоначально.
Опрос, проведенный Reuters среди 76 экономистов, показывают, что ВВП Китая вырастет на 6,6%, тогда как в апреле прогнозировался рост на 6,5%, причем самые последние прогнозы говорили о росте примерно на 6,3-6,9%.
Если прогноз сбудется, это будет сигнализировать о замедлении с роста на 6,9% в прошлом году, но совпадет с целью правительства КНР, которая предполагает рост на 6,5%.