Ещё
Российским пенсионерам дадут преимущество над мигрантами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд поддержал идею дать пенсионерам преимущество над мигрантами 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Замминистра труда и социальной политики Андрей Пудов не исключил, что после повышения пенсионного возраста в России придется провести коррекцию миграционной политики, чтобы поток приезжих не вытеснял с рынка труда россиян старшего поколения.
«Действительно, у нас проблема нехватки рабочих мест либо дисбаланса ресурсов закрывалась чем? Как раз привлечением лиц из других ст«ран. В данном случае мы создаем как раз впервые позитивную историю, когда нам привлечение уже в таком объеме не потребуется, и мы сможем реализовать, в том числе, … миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно», — сказал Пудов, передает «Интерфакс».
Так он ответил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике на вопрос одного из сенаторов, который указал на то, что повышение пенсионного возраста нужно увязать с сокращением числа рабочих мест в России для трудовых мигрантов из-за рубежа.
Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании в четверг в целом поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство.
Также в четверг вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о разработке комплекса мер, направленных на обеспечение гарантий трудоустройства гражданам нового предпенсионного возраста. По ее словам, в России будет развернут институт активных программ занятости.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минэнерго США оценило вероятность санкций по «Северному потоку – 2» Глава Роструда счел работников старшего поколения подарком для экономики Иностранные инвестиции в экономику США снизились почти на треть
Комментарии3  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС105
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом197
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки49
Путин нашел для Мутко новую работу79
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение