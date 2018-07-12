Российским пенсионерам дадут преимущество над мигрантами

Минтруд поддержал идею дать пенсионерам преимущество над мигрантами

Замминистра труда и социальной политики Андрей Пудов не исключил, что после повышения пенсионного возраста в России придется провести коррекцию миграционной политики, чтобы поток приезжих не вытеснял с рынка труда россиян старшего поколения.

«Действительно, у нас проблема нехватки рабочих мест либо дисбаланса ресурсов закрывалась чем? Как раз привлечением лиц из других ст«ран. В данном случае мы создаем как раз впервые позитивную историю, когда нам привлечение уже в таком объеме не потребуется, и мы сможем реализовать, в том числе, … миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно», — сказал Пудов, передает «Интерфакс».

Так он ответил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике на вопрос одного из сенаторов, который указал на то, что повышение пенсионного возраста нужно увязать с сокращением числа рабочих мест в России для трудовых мигрантов из-за рубежа.

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании в четверг в целом поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство.