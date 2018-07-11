Российский рынок труда теряет работоспособных граждан

Минтруд заявил о нехватке работоспособных граждан на рынке труда

Рынок труда ежегодно теряет 300-400 тысяч трудоспособных граждан, заявил статс-секретарь, замминистра труда Андрей Пудов

"У нас сегодня на рынке труда действительно тяжелая ситуация. Мы с вами ежегодно теряем 300-400 тысяч лиц трудоспособного возраста, теряем в силу объективных демографических причин. Беби-бум послевоенный прошел, 90-е года — к сожалению, малая рождаемость, и сейчас мы вот этот эффект имеем. Это очень плохая тенденция", — сказал Пудов в среду на специальном заседании Совета при президенте РФ по правам человека.

Замминистра отметил, что в случае повышения пенсионного возраста уже в 2019 году на рынке труда останется порядка 300 тысяч людей предпенсионного возраста.

"Даже вот этот макробаланс: 300 — 400 (человек) теряем на рынке труда трудоспособного населения, и у нас вследствие изменения пенсионной системы на рынке труда появляется 350 тысяч лиц предпенсионного возраста, которые на рынке труда сохраняются. Этот баланс трудовых ресурсов есть", — пояснил Пудов.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.