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Рост продаж на первичном рынке Петербурга с начала года составил около 30%
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Рост продаж на первичном рынке Петербурга с начала года составил около 30% 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Рост объемов продаж на первичном рынке Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия в среднем составил около 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом заявила директор по продажам компании «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая. «По опубликованным данным, у разных застройщиков рост составил от 20% до 46%», — уточнила она.
При этом, по данным эксперта, рост вывода новых объектов на рынок составил более 10% к аналогичному показателю прошлого года. А объем предложения в итоге вырос примерно на 20%. «При том, что говорить об „эффекте низкой базы“ в данном случае не приходится, поскольку в прошлом году объемы вывода на рынок нового жилья тоже были весьма велики», — подчеркнула Юлия Ружицкая.
Она отметила, что рекордсменами по новому строительству стали Приморский, Выборгский, Красносельский и Невский районы. Важным фактором стало увеличение роли редевелопмента.
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