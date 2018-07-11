Рост продаж на первичном рынке Петербурга с начала года составил около 30%

Рост объемов продаж на первичном рынке Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия в среднем составил около 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявила директор по продажам компании «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая. «По опубликованным данным, у разных застройщиков рост составил от 20% до 46%», — уточнила она.

При этом, по данным эксперта, рост вывода новых объектов на рынок составил более 10% к аналогичному показателю прошлого года. А объем предложения в итоге вырос примерно на 20%. «При том, что говорить об „эффекте низкой базы“ в данном случае не приходится, поскольку в прошлом году объемы вывода на рынок нового жилья тоже были весьма велики», — подчеркнула Юлия Ружицкая.

Она отметила, что рекордсменами по новому строительству стали Приморский, Выборгский, Красносельский и Невский районы. Важным фактором стало увеличение роли редевелопмента.