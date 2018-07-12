Официальный курс доллара вырос на 11 копеек, евро — снизился на 17

ЦБ установил официальные курсы валют на 13 июля. Курс доллара повысился на 10,82 копейки, составив 62,2062 рубля (62,098 рубля на 12 июля). Курс евро уменьшился на 16,55 копейки, до 72,6817 рубля (72,8472 рубля на 12 июля).

«Падение цены могли вызвать два фактора: во-первых, возможное ослабление санкций США в отношении экспорта иранской нефти, во-вторых, возвращение производства и экспорта нефти с терминалов в Ливии до нормального уровня. Новости стали спусковым крючком к закрытию длинных позиций, а потом сработали защитные стопы, что привело к резкому падению цены», — комментирует Антонов.

Что касается торговой войны США и Китая, то президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на товары из КНР общей стоимостью 200 млрд долларов, напоминает аналитик. По его мнению, Пекин вряд ли пойдет на уступки, поэтому рубль будет испытывать давление от разрастания конфликта.