ЦБ установил официальные курсы валют на 13 июля. Курс доллара повысился на 10,82 копейки, составив 62,2062 рубля (62,098 рубля на 12 июля). Курс евро уменьшился на 16,55 копейки, до 72,6817 рубля (72,8472 рубля на 12 июля).
В паре с долларом на рубль давят противостояние США и Китая, а также заметно подешевевшая нефть, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.
В среду нефтяные котировки демонстрировали рекордное падение за 2,5 года, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. В ходе торгов среды контракты Brent теряли более 6% стоимости на фоне сообщений о возобновлении нефтедобычи в Ливии и после публикации ежемесячного отчета ОПЕК.
«Падение цены могли вызвать два фактора: во-первых, возможное ослабление санкций США в отношении экспорта иранской нефти, во-вторых, возвращение производства и экспорта нефти с терминалов в Ливии до нормального уровня. Новости стали спусковым крючком к закрытию длинных позиций, а потом сработали защитные стопы, что привело к резкому падению цены», — комментирует Антонов.
Что касается торговой войны США и Китая, то президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на товары из КНР общей стоимостью 200 млрд долларов, напоминает аналитик. По его мнению, Пекин вряд ли пойдет на уступки, поэтому рубль будет испытывать давление от разрастания конфликта.
«Негативные новости для рубля приглушили позитивные ожидания от встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Тем не менее ослабление отечественной валюты из-за нее будет сдержанным», — заключает Антонов.