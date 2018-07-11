Нефтяные войны и Ормузский пролив

В ответ на угрозы Америки препятствовать иранской торговле нефтью президент Ирана Хасан Роухани вновь озвучил угрозу о возможном закрытии Ормузского пролива. Иранские официальные лица ответили в духе: «Либо все будут использовать Ормузский пролив, либо никто».

Закрытие Ормузского пролива регулярно занимает внимание мира — всякий раз, когда на повестке дня возникает введение санкций против Ирана посредством таких тем, как отмена ядерной сделки.

Каково значение Ормузского пролива?

Прежде всего, если судить по пояснениям экспертов в этой области, перекрытие Ираном Ормузского пролива может зажечь искру войны, которую в эти дни Америка и Израиль пытаются спровоцировать. В результате большой войны, в которой примут участие и страны региона, может возникнуть повод для оккупации Ирана. Поскольку препятствование торговле нефтью Ирана, который в настоящее время находится в трудной ситуации в связи с народным недовольством по причине экономических проблем, доведет эту страну до полного экономического краха.

Особенно ряд чинимых Трампом препятствий, связанных с разведкой, добычей, транспортировкой нефти, страховыми операциями, послужил причиной для серьезного сокращения иранских мощностей нефтедобычи. Такие крупные рынки, как Индия , в результате оказываемого на них давления отказываются покупать иранскую нефть. На фоне сокращения объемов продажи нефти с момента начала экономической войны против Ирана повысились цены на продовольствие, и иранский риал упал до самой низкой отметки в истории. Конечно, это тоже повлекло за собой народное возмущение.

Если Иран дойдет до точки кипения и претворит в жизнь свои угрозы насчет Ормузского пролива, какие последствия это будет иметь?

Кувейт и Пролив обладает жизненно важным значением с точки зрения торговли нефтью региональных стран. Ормузский пролив находится между Оманским и Персидским заливами. Через эту артерию, которая соединяет производителей нефти Ближнего Востока с рынками Тихоокеанского региона, Азии, Европы и Северной Америки, проходит 40% мировой перевозки нефти. Из числа крупнейших производителей нефти, помимо самого Ирана, Саудовская Аравия перевозит через Ормузский пролив 88% своего экспорта сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты Катар — весь свой экспорт, Ирак — 99%. Через этот пролив проходит 20-30 танкеров разных стран в сутки. Некоторые государства Персидского залива всерьез восприняли нынешнюю ситуацию и уже стали работать над альтернативными маршрутами. Саудовская Аравия увеличила производственные мощности с тем, чтобы заполнить пробел, который возникнет от блокирования иранского экспорта.

Перекрытие пролива причинит вред прежде всего азиатским странам, которые в известной степени обеспечивают свои потребности в нефти за счет Ирана, таким как Китай Япония , всем европейским странам, окажет жизненно важное влияние на глобальную торговлю нефтью и экономические балансы.

После выхода из ядерного соглашения с Ираном в минувшем мае администрация Трампа начала попытки убедить и европейские страны в необходимости антииранских санкций. При этом к ноябрю текущего года США планируют свести к нулю доходы Ирана от продажи нефти. Но европейские страны, будучи тем сегментом, которого это коснется напрямую, не одобряют план Трампа. Потому что в 2008 году в результате угроз Ирана перекрыть пролив произошел серьезный рекордный рост цен на нефть.

При ответе на вопрос о возможной реакции Военно-морских сил США на закрытие Ираном Ормузского пролива представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан (Bill Urban) отметил: «Мы вместе с нашими союзниками готовы делать все необходимое для обеспечения свободы перемещения и торговли везде, где позволяет международное право».

В 1988 году в ответ на подрыв Ираном американского корабля под названием «Сэмюэль Б. Робертс» (Samuel B. Roberts) американский флот потопил два иранских боевых корабля, и Ормузский пролив на один день стал свидетелем морского боя. С тех пор в Бахрейне базируется 5-й флот США для защиты проходящих через регион торговых судов.

Хотя в прошлом Иран в ответ на подобные провокации тоже угрожал перекрыть пролив (в 2002, 2008, 2012 и, наконец, 2015 годах), он пока не выполнил это обещание на практике, поскольку знает, что главным проигравшим будет он сам.

В ближайшие месяцы наш регион, похоже, станет свидетелем больших торговых войн, близко касающихся всего мира и глобальных сил.