Ещё
Российскую экономику назвали сильнейшей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы назвали российскую экономику сильнейшей 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Reuters
Исследования инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch (BofA) показали, что российская экономика стала сильнейшей среди десяти крупнейших развивающихся стран (GEM-10). Об этом сообщает ТАСС.
В анализе участвовали 68 развивающихся стран, которые сравнивали по 4,8 тысячи показателей. Россия заняла в рейтинге первое место, обогнав Китай, и стала обладателем «макрокубка», говорится в исследовании BofA.
«Хотя Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу, она выигрывает макроэкономический кубок среди стран GEM-10, объединяющих самые крупные развивающиеся экономики», — говорится в исследовании.
Победа России связана со снижением уровня долга в стране. В то же время Китай, который оказался на втором месте, напротив, увеличил объем долговой нагрузки. По словам аналитиков BofA Merrill Lynch, Россия обладает самым сильным показателем внешней ликвидности, сбалансированного бюджета и текущего счета, а также низким уровнем внешнего долга, что делает ее экономику сильнейшей среди этих стран.
7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и главных задачах, затрагивающий в основном социальную сферу. Однако позже глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Александр Кудрин усомнился в реализации программы. По его мнению, у российской экономики не хватит ресурсов для исполнения майского указа.
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, исполнение указа обойдется стране в 8 триллионов рублей. Программа будет реализована за счет средств госбюджета, после чего общая величина расходов в бюджете составит 25 триллионов рублей.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии12  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС105
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом199
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки52
Путин нашел для Мутко новую работу82
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение