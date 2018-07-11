Герман Стерлигов срочно продает недвижимость

Предприниматель Герман Стерлигов выставил на продажу двухэтажный деревянный дом в Истре в Московской области, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Причиной продажи Стерлигов называет сбор средств на ряд мероприятий, в которых участвует его семья. Фермер планирует взамен проданного дома построить одноэтажную избу. По его словам, большие дома для больших людей, а не для «крестьян».
Ранее стало известно об инциденте в московском магазине бизнесмена «Хлеб и соль». Там отказались обслуживать, а затем избили парня с пирсингом в ушах.