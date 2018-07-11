Герман Стерлигов срочно продает недвижимость

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Герман Стерлигов срочно продает дом в Подмосковье 

Национальная Служба Новостей 11 июля 2018
Предприниматель Герман Стерлигов выставил на продажу двухэтажный деревянный дом в Истре в Московской области, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
>> В магазине Стерлигова избили москвича
Причиной продажи Стерлигов называет сбор средств на ряд мероприятий, в которых участвует его семья. Фермер планирует взамен проданного дома построить одноэтажную избу. По его словам, большие дома для больших людей, а не для «крестьян».
Ранее стало известно об инциденте в московском магазине бизнесмена «Хлеб и соль». Там отказались обслуживать, а затем избили парня с пирсингом в ушах.
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