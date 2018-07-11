Эксперт оценил прогноз Минэкономразвития Украины о росте цен на газ для населения на 18%

«Тарифы устанавливает правительство Украины , это не свободные цены. С тех пор, как Международный валютный фонд появился на горизонте их экономики, мы видим рост всех тарифов на все ресурсы: электроэнергия, услуги ЖКХ, вода, газ. Это часть той политики, которую Украине навязывает МВФ — необходимо отказаться от неэкономически обоснованных тарифов и переходить на экономически обоснованные, при этом повышать их. Именно на таких условиях давались кредиты, и украинское правительство должно исполнять эти решения. Если же нет, то есть риск, что в будущем Украине больше не дадут денег», — сказал Пикин.

Ранее в Минэкономразвития Украины спрогнозировали рост предельных розничных цен на газ для населения на 18% в 2018 году.

При этом в 2019—2021 годах ожидается ежегодный 25% рост розничных тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.