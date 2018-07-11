Предсказана вторая волна кризиса 2008 года

Экономист предсказал приход второй волны финансового кризиса 2008 года

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова в эфире НСН заявил о необратимости второй волны кризиса и назвал способы его смягчения.

Размер глобального долга в первом квартале 2018 года обновил исторический максимум и составил более $247 триллионов долларов. В отчете, предоставленном экспертами Института международных финансов, фигурирует около 70 стран. По этим данным, совокупный долг включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств. Основная часть мирового долга (порядка 178 триллионов долларов) приходится на развитые экономики, оставшиеся 69 триллионов долларов — на развивающиеся рынки, пишет РБК.

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН сообщил о надвигающейся опасности для мировой экономики.

«Это абсолютные показатели долга, а есть еще относительные. Если брать относительные показатели, то ситуация в 2018 году еще хуже, чем в 2007 накануне первой волны финансового кризиса. Я ожидаю, что в этом году может возникнуть вторая волна. Возможные эпицентры, в которых она может начаться — США, ЕС, Китай. Это оценки аналитиков, экспертных центров. Относительный показатель совокупного долга в соединенных штатах приближается к показателю 300% ВВП, в Европейском Союзе те же цифры. А в Китае, с учетом их теневого бэнкинга, то есть тех институтов, которые не имеют лицензии на операции и не контролируются Народным Банком Китая, это еще столько же, итого 600% ВВП. Так что ситуация пахнет керосином. Вторая волна будет намного более серьезной, как и в те годы началось все с США, потом это все распространилось на другие страны, включая Россию, а глубина финансового кризиса в России оказалась серьезнее, чем в самом эпицентре. Поэтому РФ может получить не фатальный, но очень серьезный шок», — предостерег он.

Собеседник НСН констатировал бездействие российской власти в вопросе превентивной подготовки ко второй волне финансового кризиса.

«Для того, чтобы защититься от этого финансового цунами, необходимо введение ограничения на трансграничное движение капитала. К сожалению, никаких разговоров на этот счет нет. Власти не предпринимают никаких мер по подготовке ко второй волне финансового кризиса. Причины такого бездействия не хочется обсуждать. Любой специалист вам скажет, что необходимо превентивное введение ограничения, потому что когда начнется волна, будет уже поздно, это надо делать сейчас. Тем более, что по данным ЦБ, капитал быстро бежит из России — отток капитала из России за первое полугодие ускорился по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметил он.

Экономист назвал НСН причину, по которой ситуация в мировой экономике достигла высокого напряжения.

«Почему так быстро растет долг? Видимо печатные станки очень активно работают. Банк Японии продолжает наращивать денежную массу, это называется количественное смягчение. Европейский центральный банк тоже не останавливает свой печатный станок. Федеральная резервная система в конце 2014 года поставила точку на программе количественного смягчения. Там начинается вроде бы ужесточение денежной кредитной политики и даже потихонечку поднимают ключевую ставку, но это тоже может спровоцировать кризис, потому что сегодня финансовые рынки США стали своеобразным магнитом, деньги стекаются туда. А развивающие страны, а также Россия ощущают на себе последствия подобных действий», — отметил эксперт.