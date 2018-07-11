В кубанским автодороги вложат дополнительные миллионы

Сергеем Максименко. В среду законодатели кубанского парламента в первом и окончательном чтении утвердили поправки в бюджет края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Представленные главой Минфина

Министр сообщил об увеличении доходной часть бюджета увеличена на 223 миллиона рублей, в том числе за счет увеличения поступлений транспортного налога. Средства предложено направить в муниципальные образования, на строительство и капитальный ремонт автодорог.

А безвозмездно переданные федеральным центром 70 млн рублей пойдут на покупку жилья нуждающимся кубанцам и на развитие здравоохранения.

Расходную часть краевого бюджета предлагается увеличить на 513,4 млн рублей. Средства пойдут на целый ряд направлений, в том числе и на оздоровление и отдых детей и пожилых граждан.

«Мы в очередной раз вносим изменения о дополнительном выделении средств на социальные программы. Наращивать их можем на надежной финансовой основе: резервы и возможности для этого есть. Исполнительными органами края проведена большая работа по совершенствованию бюджетной политики. Но в то же время нельзя останавливаться на достигнутом», — Депутаты рассмотрели внесение изменений в закон о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Законопроект представил министр финансов Сергей Максименко. Он рассказал, что доходная часть бюджета увеличена на 223 миллиона рублей, в том числе за счет увеличения поступлений транспортного налога. Средства предложено направить в муниципальные образования, на строительство и капитальный ремонт автодорог.

70 млн рублей — безвозмездные поступления из федерального центра. Эти деньги предлагается направить на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, а также на развитие здравоохранения. Расходную часть краевого бюджета предлагается увеличить на 513,4 млн рублей. Средства пойдут на целый ряд направлений, в том числе и на оздоровление и отдых детей и пожилых граждан.

«Мы в очередной раз вносим изменения о дополнительном выделении средств на социальные программы. Наращивать их можем на надежной финансовой основе: резервы и возможности для этого есть. Исполнительными органами края проведена большая работа по совершенствованию бюджетной политики. Но в то же время нельзя останавливаться на достигнутом», — отметил спикер заксобрания края Юрий Бурлачко

Его поддержал присутствующий на сессии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

«Отрадно, что за последние полгода мы уже в третий раз вносим изменения в бюджет, увеличивая его расходы. Это большой результат. На реконструкцию и строительство детских садов и школ в краевом бюджете на текущий год предусмотрено 5,5 млрд рублей. Из них только 1,5 млрд рублей — федеральные средства. Далеко не каждый субъект страны может выделить такую сумму. Дополнительно 1 млрд рублей направлен на поддержку образования, более 1 млрд рублей — на приобретение современного медицинского оборудования для муниципальных образований, свыше 4 млрд рублей — на повышение зарплаты педагогам, медикам, социальным работникам. И все это без ущерба для принятых краевых госпрограмм», — поделился руководитель региона.

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