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У ФРС есть веские причины для беспокойства
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У ФРС есть веские причины для беспокойства 

Investing.com Россия 11 июля 2018
Investing.com — После многих лет настройки денежно-кредитной политики для экономики с устойчивым и сдержанным ростом и подавленной инфляцией, экономисты утверждают, что центральный банк США сталкивается с двумя факторами, которые могут усложнить его работу.
ФРС подтвердила наличие этих двух проблем на своем июньском заседании Комитета по операциям на открытом рынке, известном как FOMC.
Один из факторов риска — это торговая война, которая может сдержать или даже остановить экономический рост в зависимости от ее масштаба.
ФРС отметила рост неопределенности и рисков на фоне торгового конфликта, что «может негативно повлиять на настроения представителей бизнеса и инвестиционные расходы».
Другой фактор риска носит более традиционный характер: экономический рост становится слишком сильным и способен вызывать всплеск инфляции.
По мнению чиновников ФРС, длительный период, в течение которого экономика выходит за пределы своего потенциала, может привести к усилению инфляционного давления или финансовому дисбалансу, что в конечном итоге вызовет экономический спад».
Экономисты утверждают, что любая из этих угроз может отразиться на темпах постепенного повышения ставок центробанком.
Это увеличивает вероятность того, что ФРС может перестараться или наоборот, сделать слишком мало, в попытках добиться необходимого баланса.
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