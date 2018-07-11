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Рынок пробует отыграться
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Рынок пробует отыграться 

News.ru 11 июля 2018
Российские индексы начали торги 11 июля на отрицательной территории, показав довольно глубокую просадку, отыгрывая резкое ухудшение внешнего фона на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем. Америка опубликовала список товаров из КНР на сумму $200 млрд, которые будут облагаться дополнительными пошлинами.
Теперь инвесторы напряжено ждут зеркального ответа Пекина. Перед полуднем индекс МосБиржи снижается на 1,14%, РТС теряет около 1,5%. Рубль торгуется в небольшим минусе после вчерашнего ралли, а нефть марки Brent упала под отметку $78 и приближается к $77.
Акции «Новатэка» дорожают на 0,5% после публикации отчетности, согласно которой, в первом полугодии компания нарастила добычу углеводородов на 2,4%, отмечает аналитик «ИнстаФорекc» Игорь Ковалёв. По предварительным оценкам, объём реализации газа, включая СПГ, увеличился почти на 7% по сравнению с результатами первой половины 2017 года. Также стало известно, что 19 июля «Новатэк» поставит первую партию СПГ в Китай в соответствии с заключенными с КНР долгосрочными контрактами.
Бумаги «Алросы» торгуются с понижением на 1% на сообщениях о взрыве на шахте компании в Мирнинском районе Якутии. Известно, что шахта затоплена почти полностью, и ее восстановление под вопросом. Этот негатив сдерживает отчеё, который показал, что в июне «Алроса» увеличила продажи алмазов на 8,3% в годовом выражении. При этом продажи бриллиантов в денежном выражении снизились на 37,7%.
По мере того, как мировые инвесторы переварят новый виток торгового конфликта, настроения на глобальных площадках могут улучшиться. В этом случае давление на отечественный рынок ослабнет. Впрочем, до тех пор, пока нефть не возобновит рост и не компенсирует недавние потери, шансы на полноценное возвращение покупателей на рынок РФ будут невысокими. Определенную поддержку отечественные активы могут получить в ожидании встречи Трампа и Путина.
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