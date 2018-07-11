Рынок пробует отыграться

Российские индексы начали торги 11 июля на отрицательной территории, показав довольно глубокую просадку, отыгрывая резкое ухудшение внешнего фона на фоне эскалации торговой войны между США Китаем . Америка опубликовала список товаров из КНР на сумму $200 млрд, которые будут облагаться дополнительными пошлинами.

Теперь инвесторы напряжено ждут зеркального ответа Пекина. Перед полуднем индекс МосБиржи снижается на 1,14%, РТС теряет около 1,5%. Рубль торгуется в небольшим минусе после вчерашнего ралли, а нефть марки Brent упала под отметку $78 и приближается к $77.

Акции «Новатэка» дорожают на 0,5% после публикации отчетности, согласно которой, в первом полугодии компания нарастила добычу углеводородов на 2,4%, отмечает аналитик «ИнстаФорекc» Игорь Ковалёв . По предварительным оценкам, объём реализации газа, включая СПГ, увеличился почти на 7% по сравнению с результатами первой половины 2017 года. Также стало известно, что 19 июля «Новатэк» поставит первую партию СПГ в Китай в соответствии с заключенными с КНР долгосрочными контрактами.

Бумаги «Алросы» торгуются с понижением на 1% на сообщениях о взрыве на шахте компании в Мирнинском районе Якутии . Известно, что шахта затоплена почти полностью, и ее восстановление под вопросом. Этот негатив сдерживает отчеё, который показал, что в июне «Алроса» увеличила продажи алмазов на 8,3% в годовом выражении. При этом продажи бриллиантов в денежном выражении снизились на 37,7%.