ФАС не исключает регуляторного воздействия при росте цен на нефтепродукты выше инфляции

ТУЛА, 12 июля. / ТАСС /. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключает введения регуляторного воздействия на рынке нефтепродуктов в случае, если рост цен на них будут опережать инфляцию. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк , который в четверг проводил в Туле совещание по вопросам развития конкуренции.

"То, что удалось стабилизировать ситуацию с ценами на рынке нефтепродуктов, я думаю, это очевидно. Другой вопрос, что отдельные действия поставщиков демонстрируют сегодня разбалансировку оптовых и розничных рынков нефтепродуктов. В этой связи мы сейчас проводим глубокий анализ, является ли это естественным процессом, или это [влияют] недобросовестные участники рынка, прежде всего розничного. В любом случае, мы будем удерживать показатель тот, который у нас всегда был в трехлетнем промежутке, и мы никогда не выходили по росту цен на нефтепродукты за показатели инфляции. В этой связи, если этот показатель не будет достигнут естественным образом, будем вынуждены выходить на регуляторное воздействие", — сказал Фисюк.

Также он отметил, что по всем фактам завышения цен на моторное топливо органы ФАС проводят проверку.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года, по данным Росстата на 10 июня, средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо — на 8,5%.

Для их сдерживания правительство РФ вынуждено было снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с 1 т и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с 1 т и отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, власти договорились с нефтекомпаниями о «заморозке» цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.