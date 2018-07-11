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НАТО открестилась от «Северного потока-2»
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«Северный поток-2» — это не дело НАТО, заявил Столтенберг 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: Reuters
Вопрос "Северного потока-2" — это не дело НАТО, а национальное решение, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее утром в ходе рабочего завтрака президент США Дональд Трамп призвал НАТО разобраться с ситуацией, когда ФРГ строит газопровод и "платит миллиарды РФ", тогда как США должны защищать Германию от России.
"Среди союзников есть разногласия по "Северному потоку-2", это хорошо известно. Но это не НАТО решать, это национальное решение", — сказал он журналистам в ходе краткого подхода, отметив при этом, что альянс придает значение вопросам энергетической безопасности и диверсификации поставок.
"Что касается "Северного потока-2", не НАТО решать этот вопрос, это вне формата альянса", — добавил он.
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