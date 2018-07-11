НАТО открестилась от «Северного потока-2»

«Северный поток-2» — это не дело НАТО, заявил Столтенберг

Вопрос "Северного потока-2" — это не дело НАТО , а национальное решение, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг

Ранее утром в ходе рабочего завтрака президент США Дональд Трамп призвал НАТО разобраться с ситуацией, когда ФРГ строит газопровод и "платит миллиарды РФ ", тогда как США должны защищать Германию от России.

"Среди союзников есть разногласия по "Северному потоку-2", это хорошо известно. Но это не НАТО решать, это национальное решение", — сказал он журналистам в ходе краткого подхода, отметив при этом, что альянс придает значение вопросам энергетической безопасности и диверсификации поставок.

"Что касается "Северного потока-2", не НАТО решать этот вопрос, это вне формата альянса", — добавил он.