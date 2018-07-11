На рынках доминирует настроение риск-офф на фоне эскалации торговых войн

После непродолжительного восстановления аппетита к риску на глобальных площадках новости о новом витке торговой войны вернули нервозность на глобальные площадки. Трамп дал указание начать процедуру введения 10-процентных пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долл. Процедура утверждения списка товаров, куда на сей раз входит и большое количество товаров потребительского спроса, занимает полтора месяца. Таким образом, пошлины могут быть введены уже в конце августа. В совокупности с предыдущими решениями о введении пошлин в отношении китайских товаров на сумму 34 млрд долл. и 16 млрд долл. пошлины могут затронуть уже половину китайского экспорта в США

Азиатские индексы отреагировали снижением на данную новость, и в целом сегодня на рынках, вероятно, будет доминировать пониженный аппетит к рисковым активам. Пара EURUSD накануне опускалась ниже отметки 1.17 после выхода крайне слабых данных по индексу экономических настроений от ZEW в еврозоне и Германии. Данный показатель опустился до минимума с 2012 года, когда европейские экономики переживали долговой кризис, что свидетельствует о нарастающих рисках замедления экономической активности в Европе, в том числе на фоне торговых войн. Сегодня значимая макроэкономическая статистика отсутствует, поэтому пара EURUSD, вероятно, сохранится вблизи текущих значений 1.173.