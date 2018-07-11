Ещё
На рынках доминирует настроение риск-офф на фоне эскалации торговых войн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На рынках доминирует настроение риск-офф на фоне эскалации торговых войн 

Прайм 11 июля 2018
После непродолжительного восстановления аппетита к риску на глобальных площадках новости о новом витке торговой войны вернули нервозность на глобальные площадки. Трамп дал указание начать процедуру введения 10-процентных пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долл. Процедура утверждения списка товаров, куда на сей раз входит и большое количество товаров потребительского спроса, занимает полтора месяца. Таким образом, пошлины могут быть введены уже в конце августа. В совокупности с предыдущими решениями о введении пошлин в отношении китайских товаров на сумму 34 млрд долл. и 16 млрд долл. пошлины могут затронуть уже половину китайского экспорта в США.
Азиатские индексы отреагировали снижением на данную новость, и в целом сегодня на рынках, вероятно, будет доминировать пониженный аппетит к рисковым активам. Пара EURUSD накануне опускалась ниже отметки 1.17 после выхода крайне слабых данных по индексу экономических настроений от ZEW в еврозоне и Германии. Данный показатель опустился до минимума с 2012 года, когда европейские экономики переживали долговой кризис, что свидетельствует о нарастающих рисках замедления экономической активности в Европе, в том числе на фоне торговых войн. Сегодня значимая макроэкономическая статистика отсутствует, поэтому пара EURUSD, вероятно, сохранится вблизи текущих значений 1.173.
Рубль снижается в основных торгуемых парах. Усиление неприятия риска на глобальных площадках вновь возросло на фоне эскалации торгового противостояния США и КНР. Валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют отрицательную динамику, в то время как спрос на защитный класс активов повышается. Дополнительным фактором давление на российскую валюту выступает коррекционное снижение нефтяных цен. Риски усиления торговых противоречий между США и их основными торговыми партнерами продолжат выступать основным фактором риска для EM валют в ближайшее время.
Прайм: последние новости
Работающие с "Северным потоком 2" компании находятся под угрозой санкций - госдеп США Минтруд РФ: Рынок труда ежегодно теряет около 400 тыс трудоспособных граждан Наиболее комфортная цена для всех участников нефтяного рынка $74-75 за баррель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС26
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом158
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии141
Путин нашел для Мутко новую работу25
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения20
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение