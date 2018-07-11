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Силуанов рассказал, когда ФНБ достигнет 7% ВВП
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Силуанов рассказал, когда ФНБ достигнет 7% ВВП 

Газета.Ru 11 июля 2018
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) достигнет уровня 7% ВВП в конце 2019 года — в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министра также спросили о возможности инвестирования средств ФНБ в экономику России.
"Наша политика закреплена законодательно о том, что мы должны накопить уровень в 7% ВВП ресурсной части ФНБ, причем не вложенной в какие-то активы, сверх которых возможно осуществлять инвестирование", — ответил Силуанов.
Ранее сообщалось, что объем Фонда национального благосостояния за июнь текущего года вырос в рублях на 23,2%, до 4,839 трлн руб.
В долларах объем ФНБ вырос на 22,9%, до $77,112 млрд за счет перечисления в фонд дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2017 год.
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