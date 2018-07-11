Евробонды РФ за три недели подорожали на 7 п.п. и торгуются с доходностью 5,25% 

Вчера российские суверенные евробонды вновь начали день c оптимизмом, продолжив расти в цене. На глобальных рынках в целом сохранялся позитивный настрой, цены на нефть днем достигли уровня 79,5 долл. /барр. Доходность UST10 лишь немного выросла утром и в течение дня оставалась вблизи уровня 2,86%. Рост котировок наблюдался только в первой половине дня, а затем динамика была нейтральной. Длинные евробонды показали умеренный рост — плюс 0,5–0,6 п.п. от номинала, а среднесрочные выпуски прибавили в среднем по 0,2 п.п. Еврооблигации других развивающихся рынков также постепенно дорожали. RUSSIA’47 за последние три недели прибавил 7 п.п., а его доходность опустилась до 5,25%, и сейчас выпуск торгуется по 100% от номинала. На фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем спрос на рисковые активы может резко снизиться, и вполне вероятно, что это приведет к падению котировок и российских евробондов.
Длинные евробонды Газпрома продолжают лидировать среди корпоративных бумаг. В корпоративном сегменте также сохранялась позитивная динамика, и, как и днем ранее, часть бумаг смогла показать существенный рост. Так, в нефтегазовом секторе отметим повышение котировок длинных евробондов Газпрома — на 0,4–0,9 п.п., остальные бумаги в секторе прибавили не более 0,1 п.п. Еврооблигации госбанков выглядели заметно лучше — суборды ВТБ подорожали на 0,4 п.п., а евробонды ВЭБа и Сбербанка — на 0,2 п.п. Рост продолжил показывать и суборд МКБ CRBKMO’perp (YTC 13,1%) — плюс 1 п.п. В металлургическом секторе по-прежнему лидировали еврооблигации Евраза, которые вчера прибавили еще по 0,2–0,3 п.п. от номинала, выпуск TRUBRU’20 (YTM 5,6%) подорожал на 0,3 п.п., рост остальных бумаг в секторе был скромнее. Евробонды Global Ports и GTLKOA’24 (YTM 6,1%) вчера выросли в цене на 0,3 п.п. Данные бумаги в последнее время не росли вместе с рынком и, на наш взгляд, вскоре могут отыграть отставание. Сегодня внешний фон можно охарактеризовать как негативный: эскалация торгового конфликта между США и Китаем, которая вызвала падение доходности UST10, может негативно сказаться на российских евробондах. К тому же эта новость спровоцировала снижение цен на нефть. Азиатские рынки сегодня движутся вниз, фьючерсы на американские индексы также в минусе.