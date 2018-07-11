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МЭР изменило прогноз по курсу доллара на 6 лет
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Минэкономразвития изменило прогноз по курсу доллара на ближайшие шесть лет 

BFM.RU 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития РФ обновило макроэкономический прогноз по курсу доллара на 2018 год и по основным параметрам на период до 2024 года. На конец нынешнего года этот показатель ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года — 63,8 руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ. Часть базовых показателей обновленного прогноза уже была обнародована, но целиком документ не публиковался.
На конец 2020 года министерство прогнозирует курс доллара в 64,1 руб., конец 2021 года — 63,9 руб., конец 2022 года — 64,8 руб., конец 2023 года — 66,4 руб., конец 2024 года — 68,0 руб.
Ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз по среднегодовому курсу рубля. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 60,8 руб., в 2019 году — 63,2 руб., в 2020 году — 63,8 руб. в 2021 году — 64 руб., в 2022 году — 64,7 руб., в 2023 году — 66,3 руб., в 2024 году — 68,0 руб.
Среднегодовой курс евро к доллару заложен в прогнозе в 2018 году на уровне 1,252 доллара, в 2019-2024 годах — 1,3 доллара за евро.
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