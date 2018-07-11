Минтруд отказался смягчать пенсионную реформу

Минтруд отреагировал на информацию о смягчении параметров пенсионного возраста

Министерстве труда не планировали смягчение возраста выхода на пенсию в законопроекте об изменении пенсионной системы, заявил замруководителя ведомства Андрей Пудов

Пудов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что ко второму чтению в Госдуме в законопроект могут быть внесены изменения, предусматривающие смягчение возраста выхода на пенсию для женщин от 63 лет до 60 лет.

«Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года», — сообщал, в частности, источник «Интерфакса»

«Параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции практически вдвое уже в 2019 году с 14,4 до 15,4 тыс. рублей сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. А именно плавное изменение пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин — до 65 лет», — сказал Андрей Пудов.

«Мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста», — констатировал он.

Отвечая на вопрос, будет ли в случае уменьшения в законопроекте пенсионного возраста для женщин снижены и озвученные темпы роста выплат, Пудов ответил: «Этот вывод делайте сами, он очевидный».

Напомним, во внесенном правительством в Госдуму в июне законопроекте указывается постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63-х для женщин. Переходный период должен пройти с 2019-го по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.

Пока российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.