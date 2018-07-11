Ещё
Минтруд отказался смягчать пенсионную реформу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд отреагировал на информацию о смягчении параметров пенсионного возраста 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве труда не планировали смягчение возраста выхода на пенсию в законопроекте об изменении пенсионной системы, заявил замруководителя ведомства Андрей Пудов.
>> Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Пудов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что ко второму чтению в Госдуме в законопроект могут быть внесены изменения, предусматривающие смягчение возраста выхода на пенсию для женщин от 63 лет до 60 лет.
«Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года», — сообщал, в частности, источник «Интерфакса».
«Параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции практически вдвое уже в 2019 году с 14,4 до 15,4 тыс. рублей сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. А именно плавное изменение пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин — до 65 лет», — сказал Андрей Пудов.
«Мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста», — констатировал он.
Отвечая на вопрос, будет ли в случае уменьшения в законопроекте пенсионного возраста для женщин снижены и озвученные темпы роста выплат, Пудов ответил: «Этот вывод делайте сами, он очевидный».
Напомним, во внесенном правительством в Госдуму в июне законопроекте указывается постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63-х для женщин. Переходный период должен пройти с 2019-го по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.
Пока российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
Накануне положительные мнения на законопроект о пенсиях дали более 60 регионов. Как сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, отрицательных отзывов из регионов со стороны губернаторов и заксобраний не поступало.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Володин пообещал не допустить ухудшения жизни пенсионеров Россельхознадзор опроверг запрет на выращивание овощей и фруктов на даче Трамп заявил о полном контроле Германии через поставки российского газа
Комментарии8  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний122
Греция объяснила высылку российских дипломатов44
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла19
Бледанс выставила Хабенского чудовищем34
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин95
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:24
Бледанс выставила Хабенского чудовищем
Шоу-бизнес
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Армия
03:17
Скандал в ОБСЕ: делегация России покинула зал заседаний
Политика
00:40
Греция объяснила высылку российских дипломатов
В мире Европа
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:00
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение