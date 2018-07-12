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«Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы»
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Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию 

РИА Новости 16 часов назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию неприемлем.
США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток 2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.
"Миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году, по моему запросу, но это едва ли достаточно. США тратят слишком много. Границы Европы ПЛОХИЕ! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы", — написал Трамп в Twitter.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" Алексей Миллер оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.
США требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток 2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.
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