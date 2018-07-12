Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток 2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.

"Миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году, по моему запросу, но это едва ли достаточно. США тратят слишком много. Границы Европы ПЛОХИЕ! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы", — написал Трамп в Twitter.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" Алексей Миллер оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

США требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток 2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.