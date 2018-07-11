Объем мирового долга достиг исторического максимума

Его размер в расчете на глобальный ВВП равен 318 процентам, свидетельствуют данные обзора Global Debt Monitor Института международных финансов (Institute of International Finance).

Долги корпоративного сектора за год увеличились 8,1 трлн долларов и сегодня равны 73,5 трлн долларов. Максимума они достигли в Канаде , Франции и Швейцарии