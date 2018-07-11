Ещё
Объем мирового долга достиг исторического максимума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем мирового долга достиг исторического максимума 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Российская Газета
Его размер в расчете на глобальный ВВП равен 318 процентам, свидетельствуют данные обзора Global Debt Monitor Института международных финансов (Institute of International Finance).
Долги корпоративного сектора за год увеличились 8,1 трлн долларов и сегодня равны 73,5 трлн долларов. Максимума они достигли в Канаде, Франции и Швейцарии.
Уровень государственного долга больше всего вырос в Бразилии, Саудовской Аравии, Нигерии и Аргентине. Всего за год долг суверенных государств прибавил 6,3 трлн долларов, достигнув 66,5 трлн долларов. В России размер корпоративного долга по отношению к первому кварталу 2017 года снизился на 2,3 процента до 47,5 процентов ВВП.
Российская Газета: последние новости
Минздрав поддержал введение акцизов на спирт для парфюмерии Роструд: Работники старшего возраста - подарок для экономики В Госдуме обещали не допустить снижения уровня жизни пенсионеров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС26
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом158
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии141
Путин нашел для Мутко новую работу25
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения20
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение