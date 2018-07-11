Объем мирового долга достиг исторического максимума 

Его размер в расчете на глобальный ВВП равен 318 процентам, свидетельствуют данные обзора Global Debt Monitor Института международных финансов (Institute of International Finance).
Долги корпоративного сектора за год увеличились 8,1 трлн долларов и сегодня равны 73,5 трлн долларов. Максимума они достигли в Канаде, Франции и Швейцарии.
Уровень государственного долга больше всего вырос в Бразилии, Саудовской Аравии, Нигерии и Аргентине. Всего за год долг суверенных государств прибавил 6,3 трлн долларов, достигнув 66,5 трлн долларов. В России размер корпоративного долга по отношению к первому кварталу 2017 года снизился на 2,3 процента до 47,5 процентов ВВП.