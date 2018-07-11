Рубль: рынки на подъеме

Оптимизм и уверенность инвесторов в прочности позиций рынка акций США , который четвертый день подряд продолжал торговаться в положительной зоне, поддержали вчера глобальный аппетит к риску. По итогам торгов индекс S&P 500 вырос на 0,4%, а индекс DAX прибавил 0,5%. Курс доллара также немного повысился на фоне безуспешных попыток евро пробить уровень своей 50-дневной скользящей средней, слабой динамики акций итальянских банков и более низкого, чем ожидалось, индекса экономических настроений в Германии (ZEW).

Доходности казначейских обязательств США в первой половине дня немного повысились, но затем развернулись в сторону снижения. Наклон американской кривой при этом уменьшился: спред на отрезке 2–10 лет сузился на 2 бп (до 28 бп) за счет того, что 10-летние UST снизились в доходности на 1 бп (до 2,85%), в то время как доходность коротких бумаг выросла на 1 бп (до 2,57%). Сигналом к развороту на рынке послужила новость о том, что администрация США предложила обложить ввозной пошлиной китайские товары ее на 200 млрд долл. Китай уже пообещал принять ответные меры. Сегодня утром на азиатских рынках отмечается ухудшение аппетита к риску: индекс Nikkei снижается на 0,8%, Shanghai Composite теряет около 1,9%, а китайский юань торгуется в минусе на 0,5% относительно доллара. Валюты развивающихся стран растеряли уже не менее половины вчерашнего роста.

Вчера рубль торговался в заметном плюсе вместе с валютами остальных развивающихся стран, укрепившимися в среднем примерно на 0,8% (мексиканское песо и бразильский реал прибавили 1,4–1,6% относительно доллара). Рубль начал расти в цене с самого утра, но наиболее существенный подъем произошел после открытия торгов в США. Мы полагаем, что некоторые институциональные инвесторы из США решили нарастить позиции в рубле. Одновременно выросла торговая активность на российском валютном рынке: оборот в паре доллар/рубль на МосБирже достиг 3,5 млрд долл. В итоге рубль закрылся на отметке 61,81, укрепившись к доллару на 1,1%. Поддержку рублю, вероятно, оказало повышение цены нефти Brent еще на 1,0% (до 78,9 долл. /барр.) на опасениях участников рынка относительно потенциальных перебоев с поставками нефти.

В целом мы по-прежнему считаем, что в центре внимания инвесторов остается напряженность в международных торговых отношениях. В свою очередь для рубля определяющим фактором риска является предстоящий приток капитала, связанный с выплатой дивидендов.