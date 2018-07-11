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Индекс потребительских настроений в Австралии достиг максимума с 2013 года
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Индекс потребительских настроений в Австралии достиг максимума с 2013 года 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Индикатор потребительских настроений в Австралии в июле подскочил до максимума с конца 2013 года на фоне растущего оптимизма в отношении экономических перспектив и запланированного снижения налогов. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS
Опрос, проведенный Мельбурнским институтом и Westpac Bank среди 1200 человек, показал, что индекс потребительских настроений вырос на 3,9% в июле по сравнению с июнем, когда он повысился на 0,3%. Индекс вырос на 9,8% по сравнению с июлем прошлого года до 106,1. Индикатор экономических условий на следующие 12 месяцев вырос на 3,9%, на следующие пять лет — на 9,8%. Показатель семейных финансов также улучшился, хотя и более скромно. Индекс семейных финансов вырос на 2,3% в годовом выражении, при этом показатель на следующие 12 месяцев вырос на 2,1%. Показатель того, считают ли домохозяйства нынешние условия подходящими для покупки дорогостоящих предметов быта, вырос всего на 1,7%. Это указывает на сохраняющуюся осторожность потребителей в отношении расходов.
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