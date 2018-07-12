Минэнерго ожидает рост цен на бензин в 2018 году в пределах инфляции

"Те меры, которые сейчас приняты — это и поставки дополнительных объёмов на биржу, снижение оптовых цен, ответственность компаний, которые к этому вопросу ответственно подходят, плюс снижение акцизов — они должны помочь удержать цену в пределах инфляции", — сказал Сорокин по окончании нефтяного саммита Татарстана.

Он добавил, что правительство РФ уже приняло беспрецедентные меры по снижению роста цен на бензин и дизельное топливо и сейчас в ежедневном режиме мониторит ситуацию. Сейчас, по его словам, цены остаются примерно на уровне конца мая.

Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.