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Минэнерго ожидает рост цен на бензин в 2018 году в пределах инфляции
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Минэнерго ожидает рост цен на бензин в 2018 году в пределах инфляции 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
КАРАБАШ (Татарстан), 12 июл — РИА Новости. Минэнерго ожидает рост цен на бензин в 2018 году в пределах инфляции, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Те меры, которые сейчас приняты — это и поставки дополнительных объёмов на биржу, снижение оптовых цен, ответственность компаний, которые к этому вопросу ответственно подходят, плюс снижение акцизов — они должны помочь удержать цену в пределах инфляции", — сказал Сорокин по окончании нефтяного саммита Татарстана.
Он добавил, что правительство РФ уже приняло беспрецедентные меры по снижению роста цен на бензин и дизельное топливо и сейчас в ежедневном режиме мониторит ситуацию. Сейчас, по его словам, цены остаются примерно на уровне конца мая.
Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2018 году составит 3,1%, в 2019 году — 4,3%, в 2020 году — 3,8%.
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