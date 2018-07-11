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Рубль дешевеет на фоне снижения нефтяных котировок
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Рубль дешевеет на фоне снижения нефтяных котировок 

Банки.ру 11 июля 2018
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 27 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 62 рубля, курс евро повысился на 18 копеек до 72,74 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Курс российской валюты снижается вслед за нефтяными котировками, отмечают эксперты. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 78,29 доллара.
Резкое падение нефтяных котировок могла вызвать новость от Reuters, допускает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Агентство со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео сообщило, что Штаты рассмотрят запросы ряда стран об освобождении их от запрета покупки иранской нефти после того, как в ноябре вступят в силу ограничительные меры против Ирана.
Продуктовый виджет
Впрочем, говорит Антонов, предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 16 июля, для рубля важнее цен на нефть. Эта встреча подчеркивает эксперт, для рубля является ключевым событием текущей недели.
«Для рубля падение цен на нефть, безусловно, негативный фактор, но предстоящая встреча глав России и США может на время вызвать раскорреляцию между котировками пары USD/RUB и барреля Brent», — допускает эксперт.
Курс доллара пробил поддержку на отметке 62,2 рубля, продолжает он. «Если цена сегодня не вернется к 62,5 рубля на фоне снижения цен на нефть, то возрастут риски упасть до 60,90 рубля за доллар. Сейчас покупателям поддержку оказывает июньский минимум на отметке 61,96 рубля», — комментирует аналитик.
По евро в качестве целевого значения он указывает уровень 72,1 рубля. «Если курс евро вновь поднимется выше 72,8 рубля, то рост продолжится до 73,25 рубля», — предупреждает он.
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