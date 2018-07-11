В Беларуси хотят увеличить экспорт продуктов в ЕС

Беларуси намерены увеличить экспорт продуктов в страны Евросоюза , сообщает «МИР 24».

Сейчас в ЕС экспортируют свои товары шесть белорусских производителей. Еще столько же подали заявки для получения права выхода на европейский рынок.

«Препятствием являются два аспекта. Первый — тарифные меры, которые применяет Европейский союз. Это высокие пошлины, которые наши производители должны платить на ввоз. Второе препятствие — вопросы сертификации. Какой бы хорошей наша продукция не была, какая ценовая конъюнктура не складывалась, нам — и производителям, и конкретной продукции — нужно проходить сертификацию», — говорит чрезвычайный и полномочный посол республики Денис Сидоренко

Латвия, Польша, В прошлом году страна поставила на европейский рынок продукции на 140 миллионов долларов. Основными партнерами стали Литва Германия . Белорусские производители отправляют в ЕС молочные продукты, жиры, растительное масло, казеин.

По мнению экспертов, чтобы упростить процедуру сертификации, необходима совместная работа государства, предприятий и соответствующих агентств.

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