Ещё
Пенсионная реформа пощадит женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионная реформа пощадит женщин 

News.ru 11 июля 2018
Обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста во II чтении может вылиться в понижении планки для женской половины населения.
News.ru: последние новости
Россияне выбрали пиво и сигареты Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве Пенсионная реформа стала «подарком» предпринимателям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками131
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня18
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение