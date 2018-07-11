В начале дня перегретые рублевые активы могут начать корректироваться 

Незадолго до начала основной торговой сессии на Московской бирже сформировался отчётливо негативный внешний фон. Азия ушла в солидный минус: японский Nikkei 225 теряет 1%, а китайский CSI300 падает на 2,1%. Между тем, фьючерс на американский S&P500 снижается в пределах 0,7%.
После нескольких сессий роста динамика котировок глобальных рынков качнулась в обратную сторону. Администрация президента США опубликовала список китайских товаров общим объёмом на $200 млрд в год, подпадающих под увеличение тарифов. КНР пока не ответила, но заявление о том, что действия США «полностью неприемлемы» настораживают. Российский рынок может косвенно пострадать из-за падения цен на промышленные металлы и волатильности на рынке нефти.
Заказы в машиностроении Японии за май выросли на 16,5% г/г, ожидалось +8,6%. Индекс цен производителей в США за июнь выйдет в 15:30 (мск), ожидается +3,2% г/г.
Ключевые сорта нефти утром дешевеют в пределах 0,7%. За «бочку» Brent дают $78,3, а за баррель Light — $73,7. Американское Минэнерго в своём ежемесячном обзоре по рынку нефти пересмотрела прогнозы по глобальному спросу и предложению в сторону увеличения избытка нефти. Драйвер роста — увеличение добычи в США, Канаде и России. Производство Венесуэлы продолжит падать, так как финансовое положение госкомпании «Петролеос де Венесуэла» (Petroleos de Venezuela S. A.) и правительства страны в целом становится все более неустойчивым. Вечером выйдут данные по недельным запасам и добыче от EIA.
Сегодня стоит обратить внимание на компанию «АЛРОСА». Бумаги будут торговаться последний день перед дивидендной отсечкой. При выплате 5,24 руб. на бумагу за 2017 год дивидендная доходность составит 5% годовых.
С учётом негативного влияния внешнего фона, сегодня в начале торгов возможна коррекция по индексу МосБиржи. Тем более отечественный бенчмарк находится вблизи своих исторических максимумов. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс МосБиржи продемонстрировал динамику, близкую к нулю. На валютном рынке утром ожидается небольшое ослабление рубля — внешний негатив будет ослаблен спросом на рубли перед аукционами ОФЗ Минфина.