Вашингтон преподнес рынкам неприятный сюрприз: «торговая война» выходит на новый этап 

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Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Вашингтон преподнес инвесторам неприятный сюрприз. Эйфорию на финансовых рынках оборвал новый виток «торговой войны». Насколько сильным будет удар по рынкам?Трамп сказал — Трамп сделал. США обещали ввести новые пошлины на товары из Китая, если Пекин ответит на первый удар в «торговой войне», и не заставили сомневаться в своих словах. Уже когда американский рынок закрылся, на лентах информагентств появилось сообщение, что новые пошлины все же будут введены. Список содержит 6031 наименование. По словам американского торгпреда Роберта Лайтхайзера, эти тарифы введут через 2 месяца. Начиная с пятницы, когда были введены первые пошлины, рынки уверенно росли и даже достигли максимумов. Поскольку дальнейшего разгорания «торговой войны» не было, был повод поиграть наверх, однако складывалось ощущение, что крупные игроки просто тащат котировки наверх, пытаясь заманить в рынок как можно больше мелких инвесторов. СМИ активно им помогали. Заголовки в стиле «S&P 500 достиг максимума» не могли оставить равнодушными желающих заработать на росте. Но Вашингтон, по сути, загнал энтузиастов в угол. Фьючерсы на американские индексы сразу же ушли в минус, нивелировав весь рост. Ну а дальше уже была реакция китайского и товарных рынков. Сводный индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite по состоянию на 8:30 по московскому времени теряет почти 2%. От дальнейшего падения индексы сдерживает пока только тот факт, что новые пошлины будут еще два месяца обсуждаться и любые позитивные новости могут позволить индексам держаться на плаву. Но самое любопытное — как отреагировала медь. Фьючерсы на главный промышленный металл теряют более 3%. Учитывая, что медь является еще и хорошим опережающим индикатором, такой обвал может сигнализировать о действительно серьезных проблемах. Высокотехнологичный сектор СШАТак или иначе, наиболее серьезный удар может получить высокотехнологичный сектор США. Он слишком сильно завязан на поставках в Китай, а капитализация этих компаний на рынке находится на рекордном уровне, что не соответствует разворачивающимся на наших глазах событиям. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 теряют около 1%, и кажется, что это только начало. США и Китай настроены очень серьезно. Американский президент уже доказал, что отступать не намерен, и если он готов вводить новые пошлины, он добьется, чтобы они были введены. Китайцы также не собираются сидеть и смотреть, как Трамп использует протекционистские меры для достижения своих целей. Юань Одним из инструментов, которыми Пекин отвечает на выпады американцев, является юань. Ослабление китайской валюты позволяет нивелировать экспортные потери от пошлин. Еще вчера юань возобновил падение к доллару, и сегодня пара доллар/юань вернулась к важному уровню 6,7.