Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, промышленности и IT.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Mineral Resource (AX:MIN), которые подорожали на 0,835 п. (5,47%), закрывшись на отметке в 16,105. Котировки Wisetech Global Ltd (AX:WTC) выросли на 0,810 п. (4,74%), завершив торги на уровне 17,900. Бумаги Western Areas NL (AX:WSA) выросли в цене на 0,120 п. (3,40%), закрывшись на отметке 3,650.

Лидерами падения стали акции Southern Cross Media Group Ltd (AX:SXL), цена которых упала на 0,055 п. (4,12%), завершив сессию на отметке 1,280. Акции GWA Group Ltd (AX:GWA) поднялись на 0,130 п. (3,74%), закрывшись на уровне 3,350, а Pilbara Minerals Ltd (AX:PLS) снизились в цене на 0,035 п. (3,17%) и завершили торги на отметке 1,070.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (668) превысило количество закрывшихся в минусе (496), а котировки 375 акций практически не изменились.

Котировки акций Wisetech Global Ltd (AX:WTC) выросли до исторического максимума, повысившись на 4,74%, 0,810 п., и завершили торги на отметке 17,900.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 7,65% до отметки 11.918.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,06%, или 0,80, достигнув отметки $1.245,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,01%, или 0,01, до $70,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,27%, или 0,20, до отметки $74,25 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,09% до 0,7416, а котировки AUD/JPY повысились на 0,17%, достигнув отметки 83,49.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 94,67.