КНР и Германия должны решительно противодействовать протекционизму и унилатерализму — посол Китая в ФРГ Ши Миндэ

Берлин, 11 июля / Синьхуа / — Посол КНР Германии Ши Миндэ в своей статье, обнародованной во вторник газетой «Хандельсблатт» , вновь подтвердил китайскую позицию в защиту свободной торговли и мультилатерализма, подчеркнув, что противодействие протекционизму и унилатерализму имеет крайне важное значение для экономического развития и благополучия народов двух стран.

В озаглавленной «Необходимо решительно противодействовать торговому протекционизму и унилатерализму» статье Ши Миндэ указал, что США спровоцировали торговые трения с Китаем и непрерывно выступают с угрозами в адрес Германии и других торговых партнеров. Подобный «торговый террор» за счет «размахивания дубиной» таможенных пошлин идет вразрез с духом времени и не может снискать поддержки людей.

Он отметил, что множество товаров, экспортируемых Китаем, который является важным сторонником и участником экономической глобализации и глобальной индустриальной цепочки, производят предприятия с участием иностранного капитала в Китае. Взимание американской стороной пошлин на китайские товары означает взимание пошлин на товары предприятий Китая и других стран, в том числе и на товары американских производителей.

Меры США, по существу, нанесут удар по глобальной индустриальной цепочке и цепочке приращения стоимости, подчеркнул дипломат. Он в своей статье подверг критике высказывания американской стороны о том, что США «терпят убытки в торговле». По его словам, пассивное сальдо США в торговле с Китаем вызвано проблемами экономической структуры США, в том числе недостаточными сбережениями и чрезмерным потреблением, а также долговременным ограничением экспорта высокотехнологичной продукции в Китай. Он подчеркнул, что китайско-американские торговые трения не могут сказаться на открытости Китая.

Столкнувшись с антиглобализмом и протекционизмом, КНР все более решительно придерживается политики реформ и открытости. С начала этого года Китай расширил рыночный доступ в областях финансов и автомобилей, работающих на новых видах энергоносителей, значительно сократил пошлины на импортируемые товары и принял другие меры. Смотря в будущее, Китай примет еще больше мер для расширения внешней открытости и создаст еще более притягательную инвестиционную среду, заверил Ши Миндэ.

Посол подчеркнул, что миру нужно больше стабильных и ответственных партнеров. Китаю нужна Германия, а Германии нужен Китай. КНР готова выступить со всеми странами единым фронтом против протекционизма и унилатерализма, приложить усилия для защиты стабильной и прогнозируемой мировой торгово-экономической среды. —0—