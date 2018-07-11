Глобальный долг достиг рекордного уровня

Согласно исследованию Института международных финансов, общемировые долговые обязательства достигли рекордной отметки $247 трлн. За 1 квартал 2018 года показатель вырос на $8 трлн. IIF предупреждает о том, что это опасная тенденция.

По состоянию на 31 декабря 2017 года общемировой долг составлял $238 трлн. В конце 2016 года показатель был на $30 трлн ниже текущего.

Таким образом мировая задолженность на данный момент — четверть квадриллиона долларов, и это составляет 318% мирового ВВП. Еще более важно то, что впервые с 3-го квартала 2016 года глобальный долг перед ВВП увеличился, что говорит о том, что предельная полезность долга падает.

Большая часть мировой задолженности приходится на нефинансовый корпоративный долг. Его доля составляет $74 трлн. Пять лет назад показатель был на уровне $58 трлн. На государственный долг приходится $67 трлн. С 2013 г. он увеличился на $11 трлн. Финансовый долг составляет $61 трлн. Внутренний — $47 трлн.