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Глобальный долг достиг рекордного уровня
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Глобальный долг достиг рекордного уровня 

Вести Экономика 11 июля 2018
Фото: Reuters
Согласно исследованию Института международных финансов, общемировые долговые обязательства достигли рекордной отметки $247 трлн. За 1 квартал 2018 года показатель вырос на $8 трлн. IIF предупреждает о том, что это опасная тенденция.
По состоянию на 31 декабря 2017 года общемировой долг составлял $238 трлн. В конце 2016 года показатель был на $30 трлн ниже текущего.
Таким образом мировая задолженность на данный момент — четверть квадриллиона долларов, и это составляет 318% мирового ВВП. Еще более важно то, что впервые с 3-го квартала 2016 года глобальный долг перед ВВП увеличился, что говорит о том, что предельная полезность долга падает.
Большая часть мировой задолженности приходится на нефинансовый корпоративный долг. Его доля составляет $74 трлн. Пять лет назад показатель был на уровне $58 трлн. На государственный долг приходится $67 трлн. С 2013 г. он увеличился на $11 трлн. Финансовый долг составляет $61 трлн. Внутренний — $47 трлн.
Наибольшие показатели по нефинансовому корпоративному долгу отмечаются в Канаде, Франции и Швейцарии. Потребительская задолженность в Китае, Чили и Колумбии выросла более чем на 3% с 1-го квартала 2017 года, превысив 49%, 46% и 30% соответственно.
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