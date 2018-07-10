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Китай опубликовал руководящие принципы по расширению импорта
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Китай опубликовал руководящие принципы по расширению импорта 

ИА Синьхуа 22 часа назад
Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — Китай в понедельник опубликовал руководящие принципы по расширению импорта для содействия сбалансированному развитию внешней торговли.
Китай должен сохранять стабильный экспорт и в то же время расширять импорт в соответствии с утвержденными и опубликованными Госсоветом КНР руководящими принципами.
Китай будет оптимизировать структуру импорта для усовершенствования производства и потребления со снижением тарифов на некоторые продукты и устранением необоснованных надбавок к цене, говорится в документе.
Политика поощрения будет направлена на импорт повседневных потребительских товаров, медикаментов, оборудования для реабилитации и ухода за пожилыми людьми.
Китай будет оптимизировать архитектонику международного рынка, уделяя особое внимание расширению импорта из стран, связанных с инициативой Пояс и путь.
Китай также будет активно использовать различные каналы для стимулирования импорта, включая проведение Китайской международной импортной выставки.
В руководящих принципах говорится, что инвестиционная среда страны должна быть улучшена, чтобы иноинвестиции могли играть важную роль в стимулировании импорта.
В соответствии с документом, Китай будет и впредь стимулировать торговлю путем развития про-импортных платформ и усиления защиты прав интеллектуальной собственности. -0-
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