Китай опубликовал руководящие принципы по расширению импорта

Пекин, 10 июля / Синьхуа / — Китай в понедельник опубликовал руководящие принципы по расширению импорта для содействия сбалансированному развитию внешней торговли.

Китай должен сохранять стабильный экспорт и в то же время расширять импорт в соответствии с утвержденными и опубликованными Госсоветом КНР руководящими принципами.

Китай будет оптимизировать структуру импорта для усовершенствования производства и потребления со снижением тарифов на некоторые продукты и устранением необоснованных надбавок к цене, говорится в документе.

Политика поощрения будет направлена на импорт повседневных потребительских товаров, медикаментов, оборудования для реабилитации и ухода за пожилыми людьми.

Китай будет оптимизировать архитектонику международного рынка, уделяя особое внимание расширению импорта из стран, связанных с инициативой Пояс и путь.

Китай также будет активно использовать различные каналы для стимулирования импорта, включая проведение Китайской международной импортной выставки.

В руководящих принципах говорится, что инвестиционная среда страны должна быть улучшена, чтобы иноинвестиции могли играть важную роль в стимулировании импорта.

В соответствии с документом, Китай будет и впредь стимулировать торговлю путем развития про-импортных платформ и усиления защиты прав интеллектуальной собственности. -0-