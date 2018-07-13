Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов продовольствия и напитков, электроэнергетики и услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General вырос на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Volcan Minera (LM:VOL_pb), которые подорожали на 0,040 п. (5,13%), закрывшись на отметке в 0,820. Котировки Bco Continenta (LM:CON) выросли на 0,140 п. (3,42%), завершив торги на уровне 4,240. Бумаги Atacocha (LM:ATB) выросли в цене на 0,010 п. (2,50%), закрывшись на отметке 0,410.

Лидерами падения стали акции Cerro Verde (LM:CVE), цена которых упала на 1,300 п. (5,70%), завершив сессию на отметке 21,500. Акции Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM) поднялись на 0,006 п. (5,00%), закрывшись на уровне 0,114, а Trevali Mining (LM:TV) снизились в цене на 0,020 п. (3,28%) и завершили торги на отметке 0,590.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (15) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 10 акций практически не изменились.

Котировки акций Trevali Mining (LM:TV) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,28%, 0,020 п., и завершили торги на отметке 0,590.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,01%, или 0,01, достигнув отметки $70,37 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,01%, или 0,01, до $74,43 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,27%, или 3,30, до отметки $1.247,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,08% до 3,2705, а котировки EUR/PEN упали на 0,32%, достигнув отметки 3,8241.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 94,57.