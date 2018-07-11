Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 0,50%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, сырья и телекоммуникационных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подешевел на 0,50%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Elektra (MX:ELEKTRA), которые подорожали на 29,35 п. (5,39%), закрывшись на отметке в 574,00. Котировки Wal Mart V (MX:WALMEX) выросли на 1,320 п. (2,46%), завершив торги на уровне 55,000. Бумаги Grupo Televisa SAB Unit (MX:TLVACPO) выросли в цене на 1,72 п. (2,29%), закрывшись на отметке 76,95.

Лидерами падения стали акции Financiero Banorte (MX:GFNORTEO), цена которых упала на 3,440 п. (2,81%), завершив сессию на отметке 118,990. Акции Alsea (MX:ALSEA) поднялись на 1,720 п. (2,46%), закрывшись на уровне 68,260, а Penoles (MX:PENOLES) снизились в цене на 8,45 п. (2,42%) и завершили торги на отметке 340,15.

На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (172) превысило количество закрывшихся в плюсе (118), а котировки 7 акций практически не изменились.

Котировки акций Wal Mart V (MX:WALMEX) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,46%, 1,320 п., и завершили торги на отметке 55,000.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,25%, или 3,20, достигнув отметки $1.256,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,61%, или 0,45, до $74,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,24%, или 0,97, до отметки $79,04 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 1,69% до 18,8870, а котировки EUR/MXN упали на 1,62%, достигнув отметки 22,1864.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 93,85.