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Правительство готовит «сюрприз» россиянам
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Правительство готовит «сюрприз» россиянам 

Primpress 6 часов назад
Фото: Primpress
Акциз на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции может быть введен в России с 2019 года. При этом для производителей предусмотрен налоговый вычет, который можно получить при одном условии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».
В проекте закона предлагается взимать 523 рубля налога за один литр безводного спирта и 107 рублей за один литр денатурированного спирта. Производители смогут получить налоговый вычет на сумму акциза, если документально подтвердят, что сырье было использовано именно для изготовления парфюмерии.
Проект документа разработан Министерством финансов по поручению президента Владимира Путина. Минздрав уже поддержал эту инициативу.
Эксперты прогнозируют подорожание парфюмерной продукции после введения новых акцизов. По предварительным подсчетам цены взлетят как минимум в полтора раза. Все это может привести к сокращению рабочих мест, закрытию заводов и переориентации россиян на импортную продукцию.
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