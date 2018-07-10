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Первый Китайско-Российский форум по межрегиональному сотрудничеству нацелен на расширение взаимовыгодного сотрудничества
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Первый Китайско-Российский форум по межрегиональному сотрудничеству нацелен на расширение взаимовыгодного сотрудничества 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Екатеринбург, 10 июля /Синьхуа/ — Первый Китайско-Российский форум по межрегиональному сотрудничеству прошел сегодня в Екатеринбурге. Его целью стало углубление взаимопонимания и расширение взаимовыгодного сотрудничества между регионами Китая и России.
Данный форум проходил в рамках 5-го Китайско-Российского ЭКСПО, в нем приняли участие представители региональных администраций и вузов Китая и России.
Заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов в выступлении сообщил, что Китай продолжает оставаться первым торговым партнером России, по итогам четырех месяцев 2018 года двусторонний товарооборот вырос на 31 проц, превысив 32 млрд долларов США. Планируется, что в текущем году российско-китайская торговля преодолеет рубеж в 100 млрд долларов. В работе межрегионального Форума принимают участие делегации из 23 российских субъектов федерации, что является очередным доказательством высокой заинтересованности российской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.
Заместитель министра коммерции КНР Гао Янь в выступлении сообщила, что китайско-российская торговля продолжает быстрый рост, непрерывно увеличиваются взаимные инвестиции, стабильно продвигаются носящие стратегический характер крупные проекты сотрудничества в таких сферах, как энергоносители, атомная энергетика, авиация и космонавтика, инфраструктурное строительство. Планы развития Китая и России в значительной степени согласуются, имеются широкие возможности для сотрудничества на местном уровне. —0—
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