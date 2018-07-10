Ещё
В Молдавии суд отменил решение о росте цен на топливо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Молдавии суд отменил решение о росте цен на топливо 

Российская Газета 6 часов назад
Министерство экономики и инфраструктуры Молдавии вновь отменило через суд решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении цен на бензин и дизельное топливо.
Как сообщает ТАСС, по мнению министерства, решение об увеличении цен принято «незаконно, без консультаций с заинтересованными лицами и с недостаточной прозрачностью».
Также в министерстве настаивают, что повышение должно происходить только после публичных консультаций и обсуждений. Речь идет о росте цен на бензин и дизельное топливо на 0,39 и 0,25 лея за литр (1,46 рубля и 94 копейки, соответственно).
Российская Газета: последние новости
Профицит торгового баланса России вырос более чем на 42 процента "Искусство торговой войны": чем Китай ответит на торговые провокации США Исаев: Беспокоит проблема занятости людей предпенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Украина создает школу детей для «уничтожения» России91
Порошенко назвал «самый большой страх» России94
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение