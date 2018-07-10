В Молдавии суд отменил решение о росте цен на топливо

Министерство экономики и инфраструктуры Молдавии вновь отменило через суд решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении цен на бензин и дизельное топливо.

Как сообщает ТАСС, по мнению министерства, решение об увеличении цен принято «незаконно, без консультаций с заинтересованными лицами и с недостаточной прозрачностью».

Также в министерстве настаивают, что повышение должно происходить только после публичных консультаций и обсуждений. Речь идет о росте цен на бензин и дизельное топливо на 0,39 и 0,25 лея за литр (1,46 рубля и 94 копейки, соответственно).