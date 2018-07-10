США и Саудовская Аравия обсудили поставки нефти 

Американские дипломаты встретились в Джидде с министром энергетики Саудовской Аравии и обсудили вопросы сохранения уровня поставок нефти на фоне введения санкций США против Ирана, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
"Представители госдепа встретились с саудовским министром энергетики Халидом аль-Фалихом в Джидде, чтобы обсудить сохранение уровня поставки нефти на рынки для избежания волатильности, и обсудить координацию нефтяных санкций США для лишения иранского режима источников финансирования терроризма", — написала Науэрт в Twitter.
. @SecPompeo to @skynewsarabia: «We have wonderful partners like the Emirates, the Saudis, many countries, the Bahrainis are all working alongside of us to push back against Iranian malign behavior.» More from the Secretary's interview on #Iran and #Syria: https://t.co/zDjIIFNfel pic.twitter.com/4ccneAi4ue— Heather Nauert (@statedeptspox) 10 July 2018
Ранее директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук заявил, что США призывают страны свести до нуля импорт иранской нефти к 4 ноября. После этой даты США начнут вводить санкции против тех, кто этого не сделал.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.