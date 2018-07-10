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США и Саудовская Аравия обсудили поставки нефти
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США и Саудовская Аравия обсудили поставки нефти 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американские дипломаты встретились в Джидде с министром энергетики Саудовской Аравии и обсудили вопросы сохранения уровня поставок нефти на фоне введения санкций США против Ирана, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
"Представители госдепа встретились с саудовским министром энергетики Халидом аль-Фалихом в Джидде, чтобы обсудить сохранение уровня поставки нефти на рынки для избежания волатильности, и обсудить координацию нефтяных санкций США для лишения иранского режима источников финансирования терроризма", — написала Науэрт в Twitter.
Ранее директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук заявил, что США призывают страны свести до нуля импорт иранской нефти к 4 ноября. После этой даты США начнут вводить санкции против тех, кто этого не сделал.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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