Департамент экономики Минсельхоза РФ возглавила Галина Фомина

"Галина Леонидовна Фомина приступила к обязанностям директора департамента экономики и государственной поддержки АПК 28 июня 2018 года. Передача функций по организации доведения господдержки до субъектов АПК новому департаменту будет способствовать повышению эффективности данного направления деятельности Минсельхоза России", — отметили в ведомстве.

Как следует из информации на сайте министерства, департамент экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России, который возглавлял Анатолий Куценко , был разделен. Теперь Куценко руководит департаментом регулирования рынков АПК, а департамент экономики и государственной поддержки АПК возглавила Фомина.

Отдельный департамент экономики Минсельхоза существовал до 2018 года, его возглавляла Наталия Чернецова . В начале текущего года она ушла со своего поста, после чего департамент экономики объединили с департаментом инвестиций и регулирования рынков АПК, который и возглавил Куценко.

"Анатолий Анатольевич Куценко с 26 июня 2018 года возглавил департамент регулирования рынков АПК, который продолжит работу по регулированию рынка зерна, развитию агрологистики, анализу и прогнозированию рынков, разработке нормативных правовых актов в сфере регулирования рынка сельхозпродукции", — пояснили в Минсельхозе.