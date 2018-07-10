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Департамент экономики Минсельхоза РФ возглавила Галина Фомина
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Департамент экономики Минсельхоза РФ возглавила Галина Фомина 

Прайм 7 часов назад
МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Департамент экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза России возглавила Галина Фомина, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Галина Леонидовна Фомина приступила к обязанностям директора департамента экономики и государственной поддержки АПК 28 июня 2018 года. Передача функций по организации доведения господдержки до субъектов АПК новому департаменту будет способствовать повышению эффективности данного направления деятельности Минсельхоза России", — отметили в ведомстве.
Как следует из информации на сайте министерства, департамент экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России, который возглавлял Анатолий Куценко, был разделен. Теперь Куценко руководит департаментом регулирования рынков АПК, а департамент экономики и государственной поддержки АПК возглавила Фомина.
Отдельный департамент экономики Минсельхоза существовал до 2018 года, его возглавляла Наталия Чернецова. В начале текущего года она ушла со своего поста, после чего департамент экономики объединили с департаментом инвестиций и регулирования рынков АПК, который и возглавил Куценко.
"Анатолий Анатольевич Куценко с 26 июня 2018 года возглавил департамент регулирования рынков АПК, который продолжит работу по регулированию рынка зерна, развитию агрологистики, анализу и прогнозированию рынков, разработке нормативных правовых актов в сфере регулирования рынка сельхозпродукции", — пояснили в Минсельхозе.
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