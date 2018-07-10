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Депутаты губдумы и общественники обсудили пенсионную реформу применительно к Самарской области
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Депутаты губдумы и общественники обсудили пенсионную реформу применительно к Самарской области 

ТРК Губерния 8 часов назад
Реформу пенсионной системы обсудили депутаты Самарской губернской думы, представители власти и общественники. Россия находится в мировом тренде. По пути повышения возраста выхода на пенсию пошли все развитые страны. Везде, в том числе и в нашей стране, выросла продолжительность жизни. Российские мужчины уже сейчас живут на 8,5 лет дольше, женщины — почти на 5,5 лет. При этом повышение возраста выхода на пенсию будет проходить постепенно. Для мужчин процесс растянется до 2028 года. Для женщин — до 2034. К этому моменту продолжительность жизни вырастет еще больше. Уже в будущем году на одного пенсионера будет приходиться только два гражданина трудоспособного возраста. Если ничего не делать, нагрузка на работающих возрастет в разы и замедлит развитие экономики в целом. Реформа снизит напряженность. К тому же позволит повысить пенсии тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе. В среднем — на тысячу рублей каждый месяц.
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