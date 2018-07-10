Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,34%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов промышленности, потребительских товаров и потребительских услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,34%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Altri SGPS SA (LS:ALSS), которые подорожали на 0,2400 п. (2,75%), закрывшись на отметке в 8,9700. Котировки Corticeira Amorim (LS:CORA) выросли на 0,200 п. (1,76%), завершив торги на уровне 11,580. Бумаги Nos SGPS SA (LS:NOS) выросли в цене на 0,0480 п. (0,98%), закрывшись на отметке 4,9580.

Лидерами падения стали акции Semapa (LS:SEM), цена которых упала на 0,2000 п. (0,87%), завершив сессию на отметке 22,8000. Акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA) поднялись на 0,0020 п. (0,82%), закрывшись на уровне 0,2430, а Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) снизились в цене на 0,0020 п. (0,77%) и завершили торги на отметке 0,2574.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в минусе (15), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,75%, 0,2400 п., и завершили торги на отметке 8,9700.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре прибавил 0,77%, или 0,60, достигнув отметки $78,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,05%, или 0,04, до $73,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,36%, или 4,50, до отметки $1.255,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,16% до 1,1732, а котировки EUR/GBP упали на 0,09%, достигнув отметки 0,8855.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 93,97.