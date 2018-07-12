Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,05%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, телекоммуникаций и потребительских услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 упал на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции F.Rama (LS:RAMA), которые подорожали на 0,550 п. (6,15%), закрывшись на отметке в 9,500. Котировки Pharol SGPS SA (LS:PHRA) выросли на 0,0075 п. (3,10%), завершив торги на уровне 0,2495. Бумаги The Navigator Company SA (LS:NVGR) выросли в цене на 0,0500 п. (0,98%), закрывшись на отметке 5,1300.

Лидерами падения стали акции J Martins (LS:JMT), цена которых упала на 0,1300 п. (1,02%), завершив сессию на отметке 12,5800. Акции Galp Energia (LS:GALP) поднялись на 0,1550 п. (0,91%), закрывшись на уровне 16,8550, а Mota Engil (LS:MOTA) снизились в цене на 0,0150 п. (0,50%) и завершили торги на отметке 3,0050.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 8 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре прибавил 0,18%, или 0,13, достигнув отметки $73,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 1,05%, или 0,74, до $69,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,23%, или 2,80, до отметки $1.247,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,09% до 1,1684, а котировки EUR/GBP упали на 0,07%, достигнув отметки 0,8835.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 94,47.