Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,67%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, нефти и газа и промышленности.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 поднялся на 0,67%, индекс SBF 120 вырос на 0,66%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Airbus Group SE (PA:AIR), которые подорожали на 3,94 п. (3,96%), закрывшись на отметке в 103,34. Котировки TechnipFMC PLC (PA:FTI) выросли на 0,79 п. (3,00%), завершив торги на уровне 27,13. Бумаги Atos SE (PA:ATOS) выросли в цене на 3,45 п. (2,91%), закрывшись на отметке 121,95.

Лидерами падения стали акции BNP Paribas SA (PA:BNPP), цена которых упала на 0,50 п. (0,93%), завершив сессию на отметке 53,41. Акции Axa SA (PA:AXAF) поднялись на 0,18 п. (0,87%), закрывшись на уровне 21,11, а Orange SA (PA:ORAN) снизились в цене на 0,13 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 14,77.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Groupe FNAC (PA:FNAC), которые подорожали на 5,87% до отметки 81,200, Elior Group (PA:ELIOR), которые набрали 4,03%, закрывшись на уровне 13,15, а также акции Airbus Group SE (PA:AIR), которые повысились на 3,96%, завершив сессию на отметке 103,34.

Лидерами падения стали акции Technicolor SA (PA:TCH), которые снизились в цене на 3,03%, закрывшись на отметке 1,057. Акции компании Air France KLM SA (PA:AIRF) потеряли 1,74% и завершили сессию на уровне 7,214. Котировки Eramet (PA:ERMT) снизились в цене на 1,70% до отметки 115,50.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (318) превысило количество закрывшихся в минусе (257), а котировки 98 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 9,03% до отметки 11.50.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,26%, или 3,30, достигнув отметки $1.256,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,16%, или 0,12, до $73,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,94%, или 0,73, до отметки $78,80 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,13% до 1,1736, а котировки EUR/GBP упали на 0,10%, достигнув отметки 0,8854.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 93,94.