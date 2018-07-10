В АКРА считают, что повышение коэффициентов риска не приведет к удорожанию потребкредитов

"Повышение коэффициентов риска не будет способствовать удорожанию необеспеченных кредитов населению. Чем выше процентная ставка по кредиту, тем больше его выдача будет «давить» на нормативы достаточности капитала банков, а им это невыгодно", — объяснила она.

В то же время банки не готовы снижать ставки, учитывая сжатие процентной маржи в секторе, добавила Носова: «Вероятнее всего, банки станут более избирательными: процент одобрения необеспеченных кредитов физлицам снизится».

ЦБ повысит с 1 сентября коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от значения полной стоимости кредита. Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10-15% ЦБ установит коэффициент риска 130% (на текущий момент — 100%); со значением 15-20% — коэффициент риска 150% (на текущий момент — 110%); со значением 20-25% — коэффициент риска 180% (на текущий момент — 120%); со значением 25-30% — коэффициент риска 200% (на текущий момент — 140%), сообщил во вторник Центробанк.

ЦБ не допустит перегрева

В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не допустит перегрева на рынке потребительского кредитования. По ее мнению, оно должно повышаться темпами, сопоставимым с увеличением доходов населения и с темпами прироста кредитов реальному сектору экономики.

Рост задолженности, превышающий рост доходов населения (5% в январе — мае 2018 года), «способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой», сообщил регулятор во вторник. Ряд крупнейших розничных банков выдают кредиты активнее заявленных в начале года прогнозов, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года, опасается ЦБ. По данным на 1 июня 2018 года, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 15,7%, а в первом квартале 2018 года — 17,8% в годовом выражении, и темпы будут ускоряться, обеспокоен Банк России.

Повышение коэффициентов риска позволит обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, и при этом не увеличивать закредитованность населения, заключил ЦБ.