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Повышение акцизов на алкоголь — необходимая мера, глава «Трезвой России»
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Повышение акцизов на алкоголь — необходимая мера, глава «Трезвой России» 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Повышение акцизов на алкоголь в России это правильная и необходимая мера, акциз должен увеличиваться вместе с ростом инфляции, считает глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Ранее сообщалось, что Минздрав России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли. Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 рубля за литр. Ранее сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.
"Это абсолютно правильная и необходимая мера. Сегодня получается так, что, например, водка, цена на нее искусственно заморожена, в связи с субсидированием государства. Конечно, это неправильно. Мы считаем, что акциз должен расти по инфляции. Сегодня более триллиона рублей недопопадает в бюджет в формате выплаченных акцизов, и в этом плане мы, конечно, эту идею поддерживаем", — рассказал РИА Новости Хамзаев.
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