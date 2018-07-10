Повышение акцизов на алкоголь — необходимая мера, глава «Трезвой России»

Ранее сообщалось, что Минздрав России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли. Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 рубля за литр. Ранее сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.

"Это абсолютно правильная и необходимая мера. Сегодня получается так, что, например, водка, цена на нее искусственно заморожена, в связи с субсидированием государства. Конечно, это неправильно. Мы считаем, что акциз должен расти по инфляции. Сегодня более триллиона рублей недопопадает в бюджет в формате выплаченных акцизов, и в этом плане мы, конечно, эту идею поддерживаем", — рассказал РИА Новости Хамзаев.