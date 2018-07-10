Рост оттока капитала показывает экономический рост России

Отток капитала из России в первом полугодии 2018 года составил $17,3 млрд, это на 20,1% больше, чем годом ранее.

"В отличие от ситуации годом ранее, динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков", — сообщает Банк России

Что до международных резервов РФ, то в первом полугодии они — за счет операций платежного баланса — увеличились на $30,6 млрд ($18,9 млрд в январе-июне 2017 года). Такой рост вызван в основном покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и возврата кредитными организациями ЦБ ранее предоставленной валютной ликвидности.

"Значит, есть, что выводить"

Проблемой это не является, поскольку отток капитала из России давно носит легальный характер, говорит Сергей Хестанов.

"Люди заработали деньги, захотели — вывели, имеют, в конце концов, право. В этой сфере наведен жесткий порядок, просто так взять и вывести — довольно проблематично. Сам же рост оттока капитала объясняется простой причиной, которой можно и гордиться. У нас улучшились многие показатели, связанные с платежным балансом, и улучшились за счет того, что у нас как раз на горизонте года заметно подросли нефтяные цены", — объяснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Рост цен, рост выручки, как следствие, рост экономики страны — люди стали больше зарабатывать, соответственно, стали больше выводить, сказал Хестанов.

Эксперт призвал не «драматизировать»: «У нас, когда звучит фраза „отток капитала“, это воспринимается негативно. Но раз выводят, значит, есть, что выводить, есть прибыль, выручка, заработок».

Сообразуется с динамикой нефтяных цен Озвученные регулятором 20% прироста по сравнению с показателями прошлого года как раз соответствуют росту нефтяных цен. По прогнозу Сергея Хестанова, такие же пропорции будут и по итогам второго полугодия.

Кстати, в прошлом месяце Центробанк озвучил предположения, что отток капитала в текущем году при среднегодовой цене нефти $67 (базовый сценарий) за баррель ожидается на уровне $30 млрд

"Сама же цифра довольно обычна, у нас были и большие значения. Времена, когда фиксировался больший отток, характеризовались ростом рисков российской экономики. Но сейчас, за последний год, никаких серьезных подвижек здесь нет, это обычная штатная ситуация", — сказал эксперт.

Если бы отток вырос не на 20%, а в три раза, например, это было бы поводом порассуждать на тему бегства капитала. А так — этот рост просто согласуется с динамикой нефтяных цен, повторил Сергей Хестанов.

О том, что зафиксированный Центробанком отток капитала из РФ — явление вполне стандартное, говорил ФБА «Экономика сегодня», комментируя цифры первого полугодия 2017 года, профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов

"Повышенное внимание инвесторов рано или поздно должно было компенсироваться желанием деньги вывести. Своеобразный carry trade по вкладыванию денег в российскую экономику рано или поздно должен был ослабнуть — он итак длился довольно долго", — отмечал Шибанов.

Капитал по своей сути — показатель того, что Россия много заработала. Возник некий избыток капитала, который нужно реализовать, если этого не удается в полной мере сделать в российской экономике.

"Вполне естественно, что часть средств выводится и вкладывается в иностранные проекты. При этом инвестор волен в своих финансовых решениях, ограничить его никто не вправе", — сказал тогда эксперт.