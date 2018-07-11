«Северный поток» остановят через неделю

«Северный поток» остановится на две недели, сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG, владельца и оператора газопровода.

Поставки газа по обеим ниткам «Северного потока» будут прекращены с 17 по 31 июля, а причиной этого является необходимость провести работы по регулярному техническому обслуживанию трубопровода.

Последнее, в свою очередь, призвано обеспечить надежную, безопасную и эффективную эксплуатацию сооружения. При этом в Nord Stream AG подчеркнули, что «перерыв» является запланированным и был учтен при планировании поставок газа европейским партнерам.